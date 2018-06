Jutustatud lood

Vikerkaare autor Kai Kask kirjutab üsna klassikalisi novelle, nüüd on ta need raamatusse „Kogetud teosed“ pannud. Juba avalugu „Naabri-Valeri“ annab klassikalisusest tunnistust ning nii ülesehituse kui ka selle poolest, et tegu on meie novellimeistri Arvo Valtoni „Mustamäe armastust“ (1978) meenutava jutuga. Arvatavasti on tegu teadliku pastišiga, kunagise tipp-pala ajakohastamisega, jutustama on insener Jürimäe asemel pandud naistegelane, ent temagi vaatab paneelmaja aknast välja, igatseb suhet vastassugupoolega naaberelamust, jutustab sellest minavormis.