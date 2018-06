Eluteadus on valgustusprojekti uus vorm

Ernst Mayri tekstid olid 20. sajandi bioloogias sama olulised kui Claude Lévi-Straussi või Michel Foucault’ tekstid inimteadustes. Mayr kirjeldab bioloogia vaatestikust, mis on teadus ja millised on bioloogia suhtestused teiste teadustega. Ladusalt loetavas sõnastuses avab ta uusaja teaduse tekkimise olulised üksikasjad. Teaduse sisu ja esilekerkimise lihtne lahtiseletamine on selle teose suurim väärtus. Seetõttu sobib selle mitu osa kõigi kõrghariduse esimese aasta üliõpilaste lugemisvaramusse (nt filosoofia asemel). Raamatu lõpus on võtmetähtsusega bioloogia sõnastik.