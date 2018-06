Eesti lühifilmid pääsesid Palm Springs ShortFestile  

24. korda toimuvale Põhja-Ameerika olulisimale lühifilmide festivalile esitati üle 4200 filmi, millest välja valiti umbes 300. ShortFest on olnud hüppelauaks mitmetele Oscari ja Bafta auhindadele nomineeritud filmidele, kokku on üle 100 festivalil osalenud lühifilmi olnud Oscari nominent või auhinnasaaja.

Madli Lääne film «Kolm päeva augustis» räägib 11-aastasest Evast, kes veedab 1991. aasta pöördelised augustipäevad Mustamäe paneelmajade vahel. Siiani on film valitud 15. rahvusvahelise filmifestivali võistlusprogrammi ning Palm Springs ShortFestil linastub film 22. juunil koondprogrammis Welcome To The Neighborhood. Filmi peaosades on Caroline Kruberg ja Dima Bespalov. Kõrvalrollides astuvad üles Maarja Jakobson, Indrek Ojari, Kersti Kreismann, Tatjana Kosmõnina ja Raivo E. Tamm.