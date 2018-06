Suursündmus Eesti filmiajaloos: Cucaracha lähetamine

Maestro on Kaspar Jancise verivärske täispika nukufilmi «Kapten Morten lollide laeval» tegelane, filmi maailmaesietendus toimub mainekal Zagrebi animafilmide festivalil 5. juunil. Animafest on üks vähestest animatsiooni A-kategooria festivalidest ja «Kapten Morten» kuulub selle võistlusprogrammi. Nädal hiljem näidatakse filmi Annecy`s, kus toimub maailma suurim animafestival ja animaturg. Seal on plaanitud Kapten Mortenit näidata viiel erineval linastusel.