Harfi kauge esivanem sündis ammustel aegadel, kui loomasoolikaid vibukeeleks pingutav kütt avastas juhuslikult, et need teevad ju häält, päris kaunist häält seejuures. Sellega oligi harfi ürgema loodud. Harfi mängisid sumerid, vanim säilinud harf pärineb vaarao hauakambrist kolmekümne sajandi tagant. Harf oli saatepillina kasutusel kristliku kultuuriruumi inglikoorides ja piiblist on teada, et kui Saul hakkas hulluma, siis mis pilli abil noor kuningas Taavet teda rahustas? Ikka harfi.