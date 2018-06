Täna avaneb EKA FOTO uus vitriingalerii

Vít Havranek on Prahas elav kunstiteoreetik ja kuraator. Alates 2002. aastast juhib ta kaasaegse kunsti initsiatiivi tranzit (www.tranzit.org). Ta on töötanud kuraatorina Praha Linnagaleriis (Municipal Gallery, Prague) ning Praha Rahvusgaleriis (National Gallery in Prague).Havránek on Praha Rakenduskunsti Akadeemias kaasaegse kunsti lektor ning on muuhulgas Manifesta 8 ning 2013. aaasta Jakarta biennaali kaaskuraator. Vít Havranek on Prahas 1999. aastal asutatud grupi Pas üks asutajaliikmeid. Grupp loodi uusi publiku ja kunsti vahelise suhtluse mudeleid kasutava sündmuste organiseerimis- ja produktsiooniüksusena. Üks grupi Pas esimesi projekte oli vitriingaleriide installeerimine erinevatesse Tšehhi Vabariigi linnadesse (2000). Need vitriingaleriid olid toodetud 1980. aastatest pärit sotsialismiaegsete poliitilise propaganda levitamiseks kasutatud vitriingaleriide eeskujul.