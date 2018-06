X factor Eesti moodi: Uudo Sepa uskumatu tähelend

Alles see oli, kui Superstaarisaate kohtunike ette astus lihtne Saaremaa poiss, kes rääkis põllumajandusest ja ajas Mihkel Raua korralikult segadusse. «Kas te saate rahulikult selle teadmisega edasi elada, et kui saadame ta edasi stuudiovooru ja publik hakkab otsustama, et sellest mehest saab superstaar?» küsis Raud toona peast kätega kinni hoides hoiatavalt oma kolleegidelt.