Hieronymus hakkab ilmutama klassikalist ilukirjandust

Kultuurkapital esitles eile klassikalise ilukirjanduse tõlkeprogrammi Hieronymus, mis hakkab toetama maailmaklassikasse kuuluvate teoste eesti keelde tõlkimist, toimetamist, kommenteerimist, järelsõnastamist ning kirjastamist. Eesmärk on võimalust mööda avardada tõlkekeelte valikut, sealhulgas iseäranis nende keelte arvelt (näiteks kreeka ja ladina), mille valdamine on harv isegi haritlaskonna hulgas. Esialgse kava kohaselt võiksid sarjas ilmuda teosed, mille kirjutamise aeg jääb antiigi ja 20. sajandi esimese poole vahele.

Programmi aastaeelarve on 90 000 eurot, millest kahte kolmandikku rahastavad kolm ettevõtet: AS Altamira, AS Eesti Meedia ja üks anonüümsust eelistav annetaja. Puudu jääva kolmandiku maksab kultuurkapital. Selline rahastusskeem kestab esialgu viis aastat. Aastas peaks see sõltuvalt teoste mahukusest võimaldama eesti lugejateni tuua kolm kuni seitse teost. Ilmuvad raamatud on plaanis siduda sarjaks kujunduse abil.