Saaremaa ooperipäevadel esineb kaks külalisteatrit, töötavad ööpraamid

Kui «Figaro pulm», «Traviata», «Mustlasparun» ja «Carmen» on ooperipublikule juba ammused tuttavad, siis Wen Deqingi «Riskantne mäng» paelub uudsuse ja põneva teadmatusega. Kindel on see, et teos puudutab hingekeeli ja pakub maailmatasemel elamust. Moodne ooper põhineb Nobeli kirjanduspreemiaga pärjatud kirjaniku Gao Xiaoshengi novellil «Õnnemäng lumisel ööl». Ooper esietendus 2003. aastal ning pärast seda on "Riskantset mängu" kantud ette nii Hiina suurlinnades kui ka Soomes ja Inglismaal ning see on pälvinud publiku poolehoiu.