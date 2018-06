Tehke järgi või makske kinni! Schopenhaueri peateos viimaks eesti keeles!

Kirjastus Ilmamaa annab teada, et Avatud Eesti raamatu sarjas on ilmunud terviktõlge Arthur Schopenhaueri peateosest «Maailm kui tahe ja kujutlus». Teose on tõlkinud Toomas Rosin, see ilmub kahes köites, vastavalt 784 ja 936 lehekülge.