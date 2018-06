Michel Sittow taas Tallinnas!  

Alates reedest, 8. juunist on Kumu kunstimuuseumis avatud EV100 programmi kuuluv näitus «Michel Sittow. Eesti maalikunstnik Euroopa õukondades». Rahvusvaheline näituseprojekt on esimene Tallinnast pärit renessansiajastu kunstniku Michel Sittowi (u 1469–1525) isikunäitus. Näitusel on koos Michel Sittowi haruldased säilinud maalid maailma nimekate muuseumide kogudest. Näitus on korraldatud koostöös Washingtonis asuva Rahvusgaleriiga.

«Kunstiajaloolased peavad Michel Sittowit üheks varase Madalmaade maalikooli silmapaistvamaks meistriks ja tema maalitud portreed kuuluvad renessansiajastu portreekunsti tippsaavutuste hulka. Ja ometi on ta kunstnik, kelle nime ja loomingu laiem tutvustamine saab teoks alles nüüd. Parimaks asitõendiks Michel Sittowi suurusest on tema imepeenelt ja inimliku tunnetusega maalitud, ent mõõdult pigem väikesed tööd. On väga eriline sündmus, et need maailma suuremates kunstimuuseumides ja erakogudes laiali asuvad haruldused ühel näitusel kokku saavad,» rääkis näituse kuraator Greta Koppel.