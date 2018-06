XI Sõru Jazz toob Hiiumaale Eesti jazzmuusika tipud

«Esinejaid on neli päeva kestval festivalil solistidest orkestrini ning muusikastiile mahedast jazzist bluusi ja rokini,» rääkis Sõru Jazzi korraldaja Guido Kangur. «Oluliseks ühendavaks jooneks on aga see, et tegemist on Eesti jazzmuusikute ning jazzmuusika austajate traditsioonilise igasuvise kokkusaamisega imelisel Hiiumaal. Eesti jazzile keskenduv festival on arvatavasti üks õdusamaid ning soojemaid sündmusi kogu suve jooksul. See energia, mis Sõru paadikuuris ja teistes kontserdipaikades kontsertide ajal ja järel esinejate ning publiku vahel tekib, on alati väga eriline.»