Neljapäeval esitletakse uut filmikassetti

Markus Habakukk, Ott Raidmets, Saara Nüganen, Christopher Rajaveer, Liisa Saaremäel, Jürgen Gansen ja Karl Koppelmaa mängivad peaosi viies lühimängufilmis, milles otsitakse juuri, identiteeti või lihtsalt vabadust, jõudes lõpuks tõdemuseni, et kõigel on oma hind.

Kassett on välja kasvanud aastaid lavakunstikooli õppekavva kuulunud filmi- ja teletöö tundidest ning selle eesmärk on anda omandatule professionaalsel tasemel praktiline väljund.

«Mul on väga hea meel, et see töö on vilja kandnud, sest selle kasseti ja meie noorte näitlejate vastu on juba huvi tuntud ka välismaalt,» ütles üks idee autoritest Andres Puustusmaa.