Sõnum lähedastele, isegi kui ei tea, kas nad selle kätte saavad

Eelmisel nädalal levis Eesti ja maailma meedias uudis, et Ukrainas tapeti ajakirjanik Arkadi Babtšenko. Päev hiljem tuli välja, et see oli kõrgemat sorti lavastus, mis korraldati palgamõrvarite tabamiseks. Väidetavalt oli see lavastus nii ehe, et ka Arkadi surnukeha trepikojast leidnud abikaasa ei teadnud, et see pole Arkadi. Kõige karmimad emotsioonid elasid läbi kõik ajakirjaniku sugulased, sõbrad ja töökaaslased. Aga tänapäeval on sõnumi mõttes lihtne selline asi hiljem ära klaarida – 24 tunni pärast toimus pressikonverents, kus elus Babtšenko kõigi ees vabandust palus. See oli oluline kõikidele tuttavatele inimestele ja nad kuulsid seda.