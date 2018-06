«Tobiase helikeel on omapärane, sest ta on etteaimamatu»

«Joonase» soprani soolopartii on kahtlemata üks raskemaid väljakutseid minu senises solistikarjääris. Puutun siin kokku selliste tehniliste ülesannetega, mis on minu jaoks täiesti uued ning ühtlasi väga tugevat füüsilist pingutust nõudvad. See muusika on tohutult intensiivne ning mastaapne – Tobias kasutab väga suurt orkestrikoosseisu, lisaks on laval kolm koori. Solisti jaoks on suur väljakutse, et tulla läbi selle helifooni voogava intensiivsuse. Sa oled Tobiase loomingut nii laulnud kui ka plaadistanud varemgi...