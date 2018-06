ArtVilnius kunstimessil osaleb Eestist kaheksa väljapanekut

Marko Mäetamme sooloprojekt «Sit Back, Relax and Enjoy the Rest of Your Life» on inspireeritud kunstniku igapäevaelust ning on enim ajendatud ebakindlustundest. Ebakindlustunne on miski, mis moodustab suure osa meie igapäevasest elust ning millega oleme harjunud. Mäetamme installatsiooni kuuluvad joonistused, animatsioon ja skulpturaalne objekt.