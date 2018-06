Tänavune NU Performance Festival ühendab jõud muusikafestivaliga Üle Heli

VII NU Performance Festival kannab alapealkirja «Objekt ja kollektiiv». Festival leiab aset sel aastal juba seitsmendat korda ning on läbi aastate olnud oodatud etenduskunstide biennaal. Esimese väljalaske puhul, 2005. aastal, sai saateks kirjutatud, et "festival uitab ringi teatri, kujutava ja performance`i kunsti, popmuusika ja kaasaegse tantsu vahemaastikel. See on defineerimatu, amorfne ning dünaamiline ala, kus põimuvad erinevad erialad, arusaamad, traditsioonid. Siin, õieti ei-kellegi-maal, tekivad hübriidsed kultuurivormid ning luuakse uusi autoripositsioone”. See on jätkuvalt relevantne ka 2018 aasta festivali ideoloogilise platvormi määratlemisel.