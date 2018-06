Tartus võib järgmisest nädalast seintele joonistada

Sel aastal avab Stencibility kõikidele endise Kasekese restorani näol joonistamiskoha, kuhu võib igaüks iga kell seinale midagi lisada. Tartusse tuuakse kleepsudel 150 kunstniku looming ja eksponeeritakse neid galeriiks muudetud veoautos. Korraldajate jaoks on tähtis, et tänavale tekkinud teosed oleksid kohaspetsiifilised ja loomulik osa keskkonnast. Seepärast on Stencibility residentuuri kutsutud Igor Ponosovi (RU), kes loob siinveedetud ajal linnatänavatele vaid Tartu jaoks mõeldud installatsioone. Samal viisil analüüsib Tartu linnaruumi doktorikraadiga tänavakunstiuurija Javier Abarca (ES). Ta jagab kõigile oma avastusi loengu ja linnaretke vormis, kus ta õpetab linna tajuma nagu teevad seda tänavakunstnikud ja grafitikirjutajad.