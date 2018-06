Film, mis pidanuks kõnetama...

Filmist on puudu reljeefsus. Ainus, kes kuidagigi eraldub, on Antero Rokka (Eero Aho). Tema sõdib ja vaidleb ohvitseridega. Ehk siis tema tegelaskuju ümber tekib midagi, mille tõttu tasuks seda filmi vaadata. Sõdimisstseenid – eriti kaevikus — on väga-väga realistlikud ja ilmselt nii see asi Teises maailmasõjas ka välja nägi. Ütles ka režissöör Aku Louhimies intervjuus Eesti Ekspressile, et näitlejad tegid enne võtteid läbi karmi militaartreeningu (EE, 06.06.2018).