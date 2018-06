Nädala plaat: Bizarre — väike ime

Tartu bänd Bizarre (Inga Jagomägi, Mart Eller, Lauri Liivak, Tristan Priimägi, Anti Aaver) tegutses1990ndatel ja oli sel ajal kohal indie-sektoris üks olulisimaid. Plaadifirma Seksound teeb tänuväärset tööd Bizarre’i pärandi uuesti väljaandmisel ja mälu värskendamisel, varasemalt on ilmunud nende «Beautica» (1994) ja «Cafe de Flor» (1996), nüüd aastatel 1997-98 salvestatud, kuid valdavalt avaldamata looming.

Avaldatud on neist lugudest «Any Day», mis 1997. tunnistati ajakirja «Future Music» augusti demoks ja seda levitati ajakirjaga kaasneval CD-l, «International Love Affair», mis ilmus kogumikul «Vibratsioon 2». Žanriliselt on neid määratletud kui shoegaze ja dreampop, ent on viidatud siiski suuremale muusikalisele mitmekesisusele kui «su keskmine dreampop bänd». Bizarre’i loomingut iseloomustab suurlinlikkus (oleks peaagu öelnud «suurilmalikkus», aga sain viimasel hetkel pidama, sest Bizarre ei tegutsenud 1890ndatel Pariisis) ja popkultuurist teadlik olemine ning selle mõjude kanaliseerimine muusikasse.