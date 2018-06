Nargenfestival alustab 13. hooaega «Joonasega»  

Tõnu Kaljuste: «Rudolf Tobiase oratooriumist «Des Jona Sendung» (autori eestikeelse versiooni käsikirjas pealkirjaga «Joonas») olen saanud ettekujutuse kui meie klassikalise muusika tähtteosest Vardo Rumesseni redigeeritud versiooni kaudu. Me pole kuulnud, kuidas kõlab «Joonase» originaalpartituur. Arvan, et 2018. aastasse, mis on kuulutatud kultuuripärandi aastaks, sobiks oratooriumi originaali ettekandmine igati. Piltlikult öeldes oleks Rumessen nagu Konrad Mäe maali «Ahvenamaa motiiv» restaureerimise käigus vängemate värvidega üle käinud. Puud on pruunimad kui autoril… seega moonutamine.»