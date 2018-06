Kavalehelt puudub üks tähtis lugu: mängupaiga, Toom-Kooli 9 maja lugu. Kohavaim mängib intensiivselt, ehedalt kaasa. Vaheajal ringi uidates tekib aim, et majasoppides on peidus salapäraseid tegelasi.

Loosi tahtel teatrisarjas partneriteks saanud Tallinna Linnateater ja Vana Baskini Teater on loogilisem tandem, kui esmapilgul näis. Vana Baskini Teatril püsitruppi pole. Komöödiažanr eeldab ekstra andekaid näitlejaid. Kui lauskomöödiaid teha üha ja järjest, võib küll juhtuda, et artist hakkab rolle rajama n-ö kindla peale. Eks ole sedagi Vana Baskini Teatris kogetud, nagu igal pool mujalgi, aga see ei kahanda näitlejate paindlikkust, rutiinist lahtilaskmise rõõmu, kui ülesanne vääriline. Linnateatrile on tunnuslik tugev psühholoogiline näitetrupp, olulistes lavastustes lisandub igavikuline kujundikaal.