Michel Sittow jõudis koju

Suurnäituse kuraatorid on Greta Koppel Eesti Kunstimuuseumist ning John Oliver Hand rahvusgaleriist Washingtonis. Rahvusgaleriis avati näitus jaanuaris. John Oliver Hand ütles Postimehele, et tema andmetel käis Sittowi näitust Washingtonis vaatamas rohkem kui 60 tuhat inimest.

Selleks oli ka põhjust – Sittowi kuulsus on muljetavaldav. «Tema maalitud portreed kuuluvad renessansiajastu portreekunsti tippsaavutuste hulka,» ütles Greta Koppel. «Parimaks asitõendiks Michel Sittowi suurusest on tema imepeenelt ja inimliku tunnetusega maalitud, ent mõõdult pigem väikesed tööd. On väga eriline sündmus, et need maailma suuremates kunstimuuseumides ja erakogudes laiali asuvad haruldused ühel näitusel kokku saavad.»