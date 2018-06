Vikerkaar loeb. Semiootika ei ole veel valmis

Semiootikal on eesti kultuuris ja teaduses eristaatus. On tõepoolest üllatav, kuidas siinne teaduskultuur on soosinud semiootilist mõtlemist: Karl Ernst von Baer, Gustav Teichmüller, Jakob von Uexküll, Juri Lotman – see on lühike nimekiri maailmamainega Eesti õpetlastest, kes kõik on pidanud semiootilisi protsesse kultuuris, looduses või mõtlemises väga oluliseks. Kummati ei olnud meil tänavuse aastani ühtegi Eesti autorite kirjutatud ülevaadet semiootikast.