Et Krossiga ei juhtuks sama mis Underiga

See jututamine tuli kümneid kordi meelde, kui ainuke roheline nurgake parkimisplatsi kõrval üles kaevati ja avastasime, et Marie Under kolitakse sinna rahvusraamatukokku minejatel tee pealt risuks eest ära. Kohe kadusid poliitikute mesimagusad jutud Underi kuju väärikast kohast rahvusraamatukogu ees. See oli esimene pettumus. Teine pettumus saabus puhkepingiga, mis asetati kujule nii lähedale, et istudes näed naelakastidena mõjuvaid suuri kingi. Üleelusuuruste kujude puhul on välja arvutatav vaataja kaugus teosest, et kuju mõjuks loomulikuna. See pink küll sääraselt paigutatud ei ole.