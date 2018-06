Triloogia värskelt kinodesse jõudnud keskmises jaos «Jurassic World: Langenud kuningriik» on Isla Nublari saarele rajatud ainukordne loomaaed varemetes ning sealt välja murdnud olendid naudivad looduses vabadust. Kuigi inimeste ja dinosauruste kooseksisteerimisest pole head nahka tulnud, leiavad loomakaitsjad, et sedavõrd haruldastel isenditel ei tohiks lasta uuesti välja surra. Kui Isla Nublaril muutub aktiivseks vulkaan, mis ähvardab saurused tuhastada, loodab John Hammondi raugastunud partner Benjamin Lockwood (James Cromwell) saata hävimisohus saarele rühma inimesi, et päästa tähtsamad sauruseliigid surmast.