Moodne nomaad Bombino

Tuareegide rock mõjub tänapäeva glamuurist ja edukultusest puhevil muusikamaailmas üldse kuidagi täiesti rabava ja ehtsana. See on jõuline, robustne, kuid ometi õrn ning tulvil otsatut igatsust ja lootust. Muusika on nende trööst ja relv. Lääne inimestel on kellad, kõrberahvastel aeg.