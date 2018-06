Niguliste muuseumis alustab mahukas kõrvalprogramm Michel Sittowi näituse raames

Koostöös Theatrumiga tuuakse Michel Sittowi kodukirikus vaatajate ette Jaan Krossi novelli ainetel loodud lavastus «Neli monoloogi Püha Jüri asjus. Katse portreteerida kunstnikku …», mille on dramatiseerinud Donald Tomberg ja Lembit Peterson. Lavastajaks on samuti Lembit Peterson. Lavateos keskendub kirjandusliku ja ajaloolise tõe vahekorrale Michel Sittowi loos ning pakub kõrvalpilku kunstniku salapärasele isikule. Esietendus on Niguliste muuseumis 11. juunil.