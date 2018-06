Võttesse mineva filmi «Klassikokkutulek 3» kambaga liitub veel üks staarnäitleja

Valmiva filmi põhitegevustik leiab sel korral aset peamiselt Ida-Virumaal. Režissöör René Vilbre sõnul on seal lihtsalt paganama ilusad võttekohad: «Oleme käinud kolm korda Peipsi ümber luusimas, paika panemas ja vaatamas. Võtted toimuvad Kauksi rannas, Illuka mõisas, Ida-Virumaa pankranniku ääres – see on lihtsalt nii fantastiline võttekoht ja seal on suisa lust seda filmi üles võtta,» lisab Vilbre.

«Tore, et meie kõigi kolm kõige paremat perekonnasõpra Mart, Andres ja Toomas tulevad tagasi. Neil on pakkuda geniaalne lahendus oma eludele ja meie vabale ajale,» kommenteerib produtsent Kristian Taska. «Andresel on nüüd tõesti vaja lõpuks elukaaslane leida. Oma sõprade abiga suundub ta selleks loomulikult tantralaagrisse,» lisab Taska silma pilgutades.

Tõepoolest, kui esimesed kaks filmi keskendusid Genka ja Mait Malmsteni tegelastele, siis seekord võtab põhitule enda peale Ago Anderson ning Vilbre lubab vaatajaid üllatada: «Andres ei olegi päris selline, keda me alguses arvasime.» Ago Andersoni sõnul on triloogia viimane osa pöörane lõppsirge: «Häbenemiseks pole siin kellelgi aega ning risti ei lööda ette mitte millegi ees.»

Kui vaataja kuldse kolmikuga viimati kohtus, olid meeste murepilved lahtumas ja kuttide naistemured rahuldavalt lahenenud. Nüüd leiame me kolm klassivenda aga olukorrast, kus kuri saatus on kõige hullemini asunud just Andrest kottima. Alustades eksnaise Anne uuest öökimajavalt sulnist pereidüllist koos vastsündinud beebiga, kuni ootamatult kaelasadanud kohustuseni hooldada invaliidistunud isa. Miks küll on teistel elu kõige ilusam just siis, kui sinul kõige hullemini rapib? Kui Anne teeb Andresele ettepaneku hakata beebi ristiisaks, otsustab vapper mees leida ristsetele minekuks oma käevangu maailma kauneima kaaslanna. Pakkinud kaasa ratastoolis isa ja suured lootused, alustab Andres koos kaimude Toomase ja Mardiga stiihilist amokki läbi Eesti kuuma suve.

Lisaks põhikolmikule ja Jan Uuspõllule on seekord suurel ekraanil taas terve plejaad kõrvaltegelasi, keda kehastavad esimeseski osas Andrese eksnaisena kaasa teinud Kadri Rämmeld, Mardi pojana Franz Malmsten, Toomase kaasana Ingrid Margus ning uute tulijatena tõusev täht Brigitte Susanne Hunt ja vanameister Raivo Adlas. Filmi tootmisjuht Adeele Tähemaa lubab: «Juba lähiajal kergitame saladuseloori veel päris mitmelt uuelt osatäitjalt, kelleks mõned väga armastatud kodumaised legendaarsed tegijad!»

Taustanäitlejate konkursile kandideeris üle 1700 huvilise! Muuhulgas otsiti rollidesse ka näitlemisandega beebisid – sest kui on ristiisad, siis peavad olema ju ka ristilapsed...