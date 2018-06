Kolmapäeval avatakse Liisi Eelmaa näitus

Liisi Eelmaa on omandanud bakalaureuse kraadi Eesti Kunstiakadeemias (EKA) stenograafia erialal (2004) ja magistrikraadi EKA vabade kunstide teaduskonnas (2017). Näitustel esineb alates 2003. aastast ning alates 2005. aastast on ta töötanud vabakutselise kunstnikuna erinevate teatrite juures. Varem näitustel peamiselt videoinstallatsioonidega esinenud kunstnik on viimastel aastatel keskendunud maalikunsti spetsiifikat uurivate teoste loomisele.

«Õrnalt õhus» on jätk seeriale «Kopeerides püüdlust», mis oli eksponeeritud ka möödunud aastal Eesti Kunstiakadeemia lõputööde näitusel TASE’17 Noblessneri valukojas. Mõlema seeriaga uurib kunstnik läbi abstraktse kujutise kolme nähtust: ainet, vormi ja kujutlust.

Liisi Eelmaa: «Värv laual on veel ebamäärane mass värvainet, pigmenti, sideainet ja täiteainet ning on kohe muundumas kujutiseks. Mind huvitab hetk, kui toimub transformatsioon. Värv võib tunduda veel juhuslik, omamata kujutise staatust, aga juba on olemas otsus ja püüdlus sellest midagi teha. Igasuguse maali algus on abstraktne kui vaadata esimest värvilaiku. Minu eesmärgiks on mängida suureks püüdlus värvilaigust midagi teha. Värvilaik ise on oma olemuselt abstraktne, seda saab vaadelda kui abstraktset kunsti. Abstraktne kunst omakorda annab võimaluse siseneda vabasse kujutavasse ruumi, kus vaataja on sama aktiivne vastuvõtja kui kunstnik kujutise loojana – mõlemad annavad oma panuse kasutades kujutlusvõimet.

Koopamaali aegadest alates on kujutatud paremat elu, seda mida loodeti juhtuvat. Kujutise loomine pidi soovi täitma. Kui vaadelda, kuhu inimkond on liikunud ajast, mil elati koopas, võime näha kujutlusvõimet täismastaapides realiseerumas. Kõik, mis meil praegu on olemas, on saavutatud tänu esivanemate kujutlusvõimele. See, mis tuleb tulevikus, seda luuakse praegu.»