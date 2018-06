JutuPeatus avatakse Tartus rongkäiklavastusega

Kell 20 Kaarsilla juurest algavasse rongkäiku on oodatud kõik huvilised, kes saavad osa kordumatust teatraalsest rännakust kirjandusmaailma. Etenduse on lavastanud Kaija M. Kalvet teatrist Must Kast ning see on kõigile tasuta. Rongkäiklavastus lõpeb täpselt kell 20.45 Inglisillal, millest August Sang on kirjutanud oma luuletuses «Mälestus»: