New Yorgi teatrilava tänavune valitsejanna on Glenda Jackson

Tänavusel Tonyde tseremoonial pühapäeva õhtul tegi Broadway muusikalide seas puhta töö «Bändireis», mis võitis kokku kümme preemiat. 2007. aastal valminud Iisraeli filmil põhinev tükk räägib Egiptuse ansamblist, kes peab olude sunnil veetma öö Iisraelis. See on muusikal «üksindusest, soovist olla koos ja Lähis-Idast», ütleb reklaam. New York Timesi arvustaja täpsustab: «Tundeline 90-minutiline etendus pakub nägemuse maailmast, kus suudetakse ületada kahtlustused ja hirm, leidmaks ühist inimsust.» Mitu tunnustuse pälvinud loo tegijat märkis preemiat vastu võttes, et «Bändireis» koputab just neile nootidele, mis tekitavad praeguses Trumpi ajastu Ameerika Ühendriikides kakofooniaid – hüsteeriline vihkamine, siltide kleepimine, valetamine.

Kohati läks ka Tonyde tseremoonia, nagu enamik sel aastal Ameerikas toimunud suuri preemiate jagamisi, otseselt poliitiliseks. Robert de Niro, kes juhatas sisse läinud hooajal oma soolotükiga Broadway debüüdi teinud Bruce Springsteeni, saatis presidendi poole teele otsesed roppused, mida ei suudetud otseülekandes piisavalt kiiresti piiksuga vaigistada.

Teine õhtu suurvõitja, aasta parimaks näidendiks tunnistatud, J. K. Rowlingi osalusel sündinud lugu täisealiseks saanud Harry Potterist, pälvis kiitust nii oma tekstilise kui ka lavalise tugevuse poolest.

Tonydega tõsteti esile ka meesnäitlejate Andrew Garfieldi ja Nathan Lane'i töid Tony Kushneri eepilise alatooniga tükis «Inglid Ameerikas», mis toodi tänavu Broadwayle tagasi – mõneti kui meeldetuletus noorematele generatsioonidele, et aidsiepideemia on küll tänu ravimitele taandunud, ent kaugeltki mitte läbi. Parima taas lavale toodud muusikalina sai preemia «Minu veetlev leedi».

Ühe õhtu suurematest ovatsioonidest pälvis oodatult aasta parimaks naisnäitlejaks tunnistatud Glenda Jackson, kelle ületamatut rollisooritust Edward Albee näidendis «Kolm pikka naist» oli mul võimalik Broadwayl aprillis näha.

Mäletan tollast vestlust ühe New Yorgi tuttavaga, kes tõstis kulme: «Glenda – whooo?» kui talle oma tänavusest ilmselt suurimast teatrielamusest rääkisin. Aga nii päriksid küllap paljud uuema aja filmi- ja teatrihuvilised, sest Jackson on praeguses meelelahutusilmas üsna tundmatu. Ent tegemist on juba nüüd, eluajal, legendiks saanud naisnäitlejaga. 1970. aastatel pälvis ta lausa kaks Oscarit: rollide eest Hollywoodi filmides «Armunud naine» ja «Klassi puudutus». 1992. aastal otsustas ta, et pöördub hoopis poliitikasse ning tema järgmiste aastakümnete tipprollid olidki leiboristide saadikuna Briti parlamendis. Suurte tähtedega on ajalukku kirjutatud tema kirglikud (näitlejameisterlikkus!) peaminister Margaret Thacheri vastased kõned. 2015. aastal tegi Jackson poliitikaga lõpparve ning tuli talle omase otsusekindlusega lavale tagasi ja pälvis comeback'i eest «Kuningas Learis» West Endi aasta parima naisrolli preemia. Nüüd kordas ta sama Broadwayl.