Dokumentaalne joonistus küüditamisvagunist

Graafika või joonistus võib aga anda edasi ka päris elu rusuvat dokumentaalsust. Samal ajal on hetke tabamine joonistusse alati ka omamoodi ajaviide või lõdvestus, ükskõik, kui hull olukord ise on. Siin on üks lugu sellest, kuidas joonistamine võib ka raskel hetkel vaheldust pakkuda.