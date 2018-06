Kevade alguses oma uue LP «Magnetism» välja lasknud «duo of doom» Talbot naases suurelt Euroopa tuurilt ning on lõpuks valmis esitlema uut plaati täispikkuses kontserdiga kodumaise publiku ees. Tipp-vormis olev mürabänd Zahir avaldas suurt resonantsi tekitanud albumi «What Noise?», mille kohta kriitikud ja asjatundjad teatasid, et Zahir on parem kui kunagi varem. Kahte albumit esitletakse korraga 15. juunil Tartus Kivi baari hoovis ja 16. juunil Sveta Baaris Tallinnas.