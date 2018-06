Avatakse Austraalias tegutsenud pallaslase näitus

Gunnar Neeme (1918–2005) on oma erakordselt laiahaardelise loomepärandi, mitmes suunas pulbitseva ürgse ande ja energiaga üks kõige märkimisväärsem Austraalias elanud ja töötanud eesti kunstnik ja kirjanik. 2018. aastal, mil tähistatakse Eesti Vabariigi 100. aastapäeva, möödub ka Tartust pärit kunstniku sünnist terve sajand. Eestist kaugel Austraalias pea 60 aastat tegutsenud silmapaistva loomekarjääriga Gunnar Neeme nimi ja looming on senimaani jäänud Eesti laiemale kunstiavalikkusele siiski üsna tundmatuks.

Gunnar Neeme, sünnipärase nimega Johannes Näkk, sündis 19. mail 1918. aastal Tartus. Kunstiõpinguid alustas ta Kunstikoolis Pallas, kus õppis vaheaegadega aastail 1937–1943 Kaarel Liimandi, Aleksander (Bergman) Vardi, Johannes Võerahansu, Villem Ormissoni ja Anton Starkopfi käe all. 1944. aasta sügisel – suure põgenemise ajal – pages ka Gunnar Neeme koos abikaasa Hiljaga teistkordse Nõukogude okupatsiooni ja repressioonide hirmus Eestist. Läbi Saksamaa pagulaslaagrite jõuti 1949. aastal Austraaliasse ning rajati oma kodu Melbourne’is. Põgenemisel võttis noor kunstnik endale uueks nimeks Gunnar Neeme. Eesti kunstiajaloos jäi aastakümneteks hästi hoitud saladuseks see, et Austraalias edukalt töötanud kunstnik Gunnar Neeme oli kunagine lootustandev Pallase õpilane Johannes Näkk.