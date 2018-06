Meene läbi salapeidiku

Inimene on sotsiaalne olend. Me tahame teiste inimestega suhelda, saata sõnumeid ja jagada emotsioone. Ükskõik, kas see tähendab silmast silma kohtumist või veebisuhtlust nagu tänapäeval, aga pea igaüks tahab, et ta kellelegi korda läheks. Eesti lähiajalugu on pakkunud olukordi, kus inimesed on pidanud omavahel suhtlema salajaste sõnumite ja kingituste abil. See on ekstreemsotsiaalsus, mida on tulnud harrastada vangikongides ja koonduslaagrites. Siin on üks lugu paljudest.