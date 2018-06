Kolmapäeval näeb Ülemiste Citys maailmatasemel prügikunsti

Maailmas üha suuremat kuulsust koguv Hispaania päritolu kunstnik Susana Sanroman kohandas Ülemiste Citys kolmapäeval, 13. juunil kell 12 Ülemiste Citys toimuva keskkonnateemalise kogukonnapäeva publiku jaoks oma prügiteemalise etenduse «To Waste or Not to Waste».