Jazz-muusikud kingivad Eestile üheksa hümni

«9 hümni vabadusele» on üheksaosaline uudisteos, mille loovad eriilmelised Eesti jazziheliloojate kooslused ning mille iga osa sümboliseerib ühte olulist sündmust või persooni Eesti Vabariigi ajaloos. Koos meie parimate jazzmuusikutega astuvad kontserdil lavale pärimus-, rokk-, elektroonilise ja teiste muusika žanrite artistid, kokku 100 muusikut. Kontserdi muusikaline juht on Siim Aimla ja lavastajaks Eva Koldits.

Kontserdi muusikalise juhi Siim Aimla sõnul on harukordne, et 18 heliloojat ja jazz-muusikut liidavad oma loomingulise potentsiaali, mis lubab publiku ette tuua läbinisti Eesti-aineline teos. «Eriti põnev on loomeprotsess muusikutele endile – keegi teine täpselt ei tea mida teised kirjutavad. Teada on ainult temaatika ja suures plaanis koosseis. Tänu omanäolistele heliloojate paaride loodud materjalile sünnibki sama kirju ja põnev teos nagu Eesti ajalugu,» lisas Aimla.

«EV100 muusikaprogrammi kuuluva «9 hümni vabadusele» teosed on loomisjärgus, kuid nii andekate muusikute koostöös on kindel, et valmimas on midagi imelist,» sõnas Riigikantselei EV100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa. «Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale mõeldes toob kontsert lavale täpselt 100 Eesti muusikut, kes hakkavad läbi helikeele meie ajaloo olulisi sündmusi jutustama,» lisas Rohumaa.

Üheksa heliteose autorid on hinnatud jazz-muusikud, ansamblite liidrid ja heliloojad ning igaüks neist on valinud endale põnevad loovpartnerid – Maria Faust ja Kirke Karja, Kadri Voorand ja Kristjan Randalu, Mingo Rajandi ja Meelis Vind, Holger Marjamaa ja Raun Juurikas, Mairo Marjamaa ja Sander Mölder, Peedu Kass ja Siim Aimla, Raul Sööt ja Aleksander Paal, Joel Remmel ja Paul Daniel ning Tanel Ruben, Jaak Sooäär, Ivi Rausi ja Laura Põldvere. Solistid on kas heliloojad ise või nende poolt valitud tippmuusikud. Kaasa teevad Politsei- ja Piirivalveorkester, erinevad keelpillide kooslused ning koor.