Septembis tuleb Narvas festival ContempArt

Tänavune ContempArt avatakse Kreenholmi manufaktuuris toimuva kunstilise perfomance’iga «Looming on Sinu vabadus». Festival annab noorele andekale kunstnikule suurepärase eneseteostuse ja loomingulise väljakutse võimaluse. Eesti Vabariigi 100. juubeli tähistamiseks pühendatud programmis on Eesti moekunstnike näitus, mille läbivaks jooneks on «EV 100 ja looming». Toimuvad moeloojate Vilve Unt, Jana Varkki, Raili Nõlvak, Kai Saar, Monton ja Eesti Kunstiakadeemia tudengite etendused Kalle Aasamäe juhtimisel.

1. septembril näeb Madis Järvi uudisteose «Pühenduslaul Narvale» esmaettekannet. Anneli Tohver ja Liliana Tamm-Maaten esitavad A. Schnittke, A. Pärdi ja K. Sinki muusikat.

7. septembril mängitakse festivali raames Kreenholmi manufaktuuri tehase ruumides esmakordselt ooperit – leiab aset Mark Aurelia Floros ja Andrei Diakovi ooper «A Bad Man's Life», mille maailma esmaettekanne näeb ilma juba avarsti, 29. juunil Rheinsbergi festivalil. Festivali lõpetab suurjooneline Ooperigala Narva linnuses, kus esinevad solistid Estonia ja Maria ooperiteatritest.

Narva Ooperipäevadel esitatakse G. Pergoliesi, E. Wolf-Ferrari, G.Paisiello oopereid. Lisaks festivali programmile külalised saavad tutvuda Narva ja Narva-Jõesuu linna ajalooga, võtta osa erinevatest ekskursioonidest, sõita jahiga Narva jõel ning külastada arvukaid gurmeekohvikuid.

«Siin ja praegu me loome ajalugu – Narva on ilus linn loominguliseks tegevuseks», sõnastas festivali ideed Julia Savitskaja, kes on ContempArt Festival peakorraldaja.