Kolm klassikalist lauljat lõid uue ooperistuudio

Neil päevil, kui kaks Eesti kutselist ooperimaja lõpetavad oma järjekordse hooaja, tuli Eesti ooperiskeenele juurde isikupärane ja selge visiooniga uus tegija – ooperistuudio Opera Veto. Kahel eelneval nädalavahetusel andis see Ermanno Wolf-Ferrari ühevaatuselise lühiooperiga «Susanna saladus» neli etendust neljas kohas: Toompeal Ungern-Sternbergi palees, Kadrioru lossis, Saku mõisas ja Keila muusikakoolis. Et uue ooperistuudio taustast ja plaanidest paremini aimu saada, palusin oma vestluskaaslaseks Aule Urbi, kelle mitteametlikuks ametinimetuseks on solist-projektijuht.