Armukadedus – tunneteist suurim!?

Ooperiga on see tore asi, et teoseid on palju ja kurta ei saa ka etenduste toimumise vähese sageduse üle (Eesti on näiteks olnud juba aastaid maailmas üks juhtivaid riike ooperietenduste aastase koguarvu poolest tuhande elaniku kohta). Kuid miinuspoolele jääb tõsiasi, et enamasti esitatakse kõikjal ühtesid ja samu teoseid (mõnekümnest ooperist koosnev nn standardrepertuaar), ülejäänute osaks on unustus. Või parimal juhul kitsas koht ajalooraamatutes.