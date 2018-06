«Maus» ilmus tervikuna esimest korda 1991. aastal, ehkki selle üksikuid peatükke hakkas Spiegelman avaldama juba 1980. aastal. See on raamat, mida on raske žanriliselt klassifitseerida. Ühelt poolt on tegemist memuaariga – raamatu peategelane on autori isa Władek, esimese põlvkonna juudi immigrant USAs, kes jutustab oma pojale oma üleelamistest natsirežiimi all ja hiljem Auschwitzi koonduslaagris –, teisalt aga kasutab raamat selle tõsise ja õudse loo jutustamiseks veidi harjumatut ja traditsiooniliselt pigem lapsikuks või isegi madalaks peetud meediumi – koomiksit.