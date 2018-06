«Tabu» on midagi neile, kes tahaksid vaadata ajaloolist Inglise telesarja, aga kelle jaoks «Downtown Abbey»või «Wolf Hall» on juba läbikäidud etapp. «Tabu» toob Londoni tänavatele jõhkrat vägivalda ja tumedaid õudusi Mustast Aafrikast. Peaosas astub ekraanile Tom Hardy («Mad Max: Raevu tee», eksole), kes on lisaks Steven Knightile («Peaky Blinders») ka üks stsenaristidest. Produtsentide hulka kuulub veel Ridley Scott, nii et igati A-klassi seltskond.