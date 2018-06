«Sõru Jazzist on kujunenud Eesti jazzmuusikutele ja –muusika austajatele iga-aastane oodatud kokkusaamine – lisaks kontserdielamuste saamisele tullakse siia omavahel suhtlema ja nautima seda erilist õhustikku, mis Hiiumaal tekib,» rääkis Sõru Jazzi korraldaja Guido Kangur. «Eesti jazzil läheb väga hästi, järjest rohkem meie artiste on kanda kinnitamas rahvusvahelisel areenil. Seda enam teeb suurt rõõmu, et üheks juunikuu nädalalõpuks tahetakse tulla kodusele Hiiumaale.»

Tänavusel Sõru Jazzi festivalil esinevad Weekend Guitar Trio, Kadri Voorand, Raivo Tafenau, Peedu Kass, Olav Ehala, Nele-Liis Vaiksoo, Maria Faust, Erki Pärnoja, Hedvig Hanson, Tõnu Naissoo, Andre Maaker, Kirke Karja, Elletuse, jpt. Festivaliõhtuid viivad läbi Siim Aimla, Jaak Sooäär ja Tanel Ruben.

«Neli päeva kestval festivalil saab näha väga eripalgelisi artiste ja kollektiive ning kuulata muusikat mahedast jazzist bluusi ja rokini,» rääkis Guido Kangur. «Sel aastal toimub esmakordselt pühapäevahommikune jazzikool, kus õpetajateks on Siim Aimla ja vennad Remmelid. Osalejatele saab selgeks, kust jazzmuusika pärineb, millised on jazzis erinevad stiilid, mis on soolo ning millal plaksutada. Kuulatakse muusikat ja jutustatakse jazziteemadel ning osalejad saavad ka ise pillimängu proovida – usun, et see on ühtviisi põnev ja arendav nii noortele kui ka vanematele muusikasõpradele. Lisaks muusikale pakub loodushuvilistele varahommikunautijatele linnulaulumatka RMK.»

Festival teeb kummarduse nii Etta James’ile Kristi Raiase esituses kui Jimi Hendrixile nende juubeliaastal. Neljapäeval astub üles Monday Quartet, kelle kõlapilti on mõjutanud Emil Laansoo ansambel, Kalju Terasmaa mahe vibrafonikõla ja kenad lauluviisid kaunite tekstidega. Reede õhtul saab kuulata isa ja poja duot – Ramuel ja Raivo Tafenaud. Legendaarne džässorkester “Mickey’s” toob Sõrule kuldajastu hõngu. Mitmete auhindadega pärjatud Kira Skov ja Maria Fausti kontsert "In the Beginning" toimub Emmaste kirikus.

Neljapäev, 14. juunil, Orjaku külamaja

20.00 Andre Maaker

21.30 Monday Quartet

Reede, 15. juuni, Sõru sadama paadikuur

17.00 Ramuel & Raivo Tafenau

18.30 Elletuse

20.00 Tõnu Naissoo Hammond Trio

21.30 Sawmill Roots Orchestra

23.00 Etta James 80

Laupäev, 16. juuni, Sõru sadama paadikuur

7.00 Linnuhommik Orjakus

16.00 Weekend Guitar Trio

17.30 Tanel Ruben Quintet feat. Kadri Voorand

19.00 Emmaste Swing Rock Band

20.00 Raul Ukareda & Raul Vaigla

21.30 Hedvig Hanson kvintett

23.00 Erki Pärnoja : Efterglow

Pühapäev, 17. juuni, Sõru sadama paadikuur

12.00 Jazzi pühapäevakool Emmaste koolis

14.00 Mickeys Bigband

15.00 Nele-Liis Vaiksoo ja Olav Ehala ansambel

16.30 Kirke Karja kvartett

18.00 Jimi Hendrix 75