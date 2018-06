Kafka biograafia kirjutamine õpetas alandlikkust

Olete öelnud, et teil kulus biograafia kirjutamiseks 18 aastat. Kuid see pole päris tõsi, sest olite enne biograafia kallal tööle asumist Kafka kogutud teoste kriitiline toimetaja Fischeri kirjastuse juures ja veel enne seda olite kirjutanud ja avaldanud doktoriväitekirja naiste kujutamisest Kafka loomingus. Võib-olla räägite veidi sellest, kuidas te Kafka ja tema loomingu juurde jõudsite.

See kogemus – õppida Kafkat tundma isiklikumalt poolelt ja näha, milline keelejõud (Sprachkraft) peitub tema isiklikes tekstides – mõjutas mind väga sügavalt ja otsustas mu edasised eluvalikud. Hiljem, kui sattusin Fischeri kirjastusse tööle ja minust sai muude ülesannete kõrval ka Kafka kommenteeritud kogutud teoste toimetaja, märkasin, et see on imelik, et nii suure ja olulise autori kohta nagu Kafka ei ole ühtki terviklikku biograafiat. Mitte ühtegi kogu maailmas!