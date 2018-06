Mul on olnud juhust sõita Siberi kohal nii moosiriiuli-tüüpi lennuki kui ka kopteriga ning hämmastuda taiga hiiglaslikkusest. See on kosmos. Kujuta ette, et sa vaatad taevasse ja näed ainult puid. See justkui ei lõpekski. Hea küll, me teame, et laastamistöö käib vilkalt, ometi laiub mets tuhandete kilomeetrite kaupa igasse suunda. Veel.