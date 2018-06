HÕFFi sõnavõistlusele on laekunud juba 170 sõna

Seni on võistlusele laekunud 170 sõna ligemale 50 osalejalt. Kõige rohkem vasteid on pakutud terminitele «slasher» ja «fantasy», kõige vähem terminile «slipstream».

«Sõnu on saabunud rõõmustavalt palju, arvestades, et see on spetsiifiline valdkond,» ütles Eesti Ulmeühingu president Veiko Belials.