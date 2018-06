Juurikas. Teekond Kilimanjaro tippu

Veel pool aastat tagasi olin mõttetu mutt, kes kannatas palgalõhe, klaaslae ja matšalkakujulise figuuri all. Minu padjaraamat oli «1000 muret, mida ainult suuremat sorti tagumikuga naised mõistavad» ja minu padi oli pisaratega kastetud. Nüüd olen sotsiaalmeedia staar, stiili-ikoon ja alfaemane, minu ees on lahti terve maailm ja uus kuiv padi on ostetud.