Tartu linna päev paneb senitundmatusse olukorda kolm Eesti sõnateatrit

Varasemalt ooperites mitte üles astunud näitlejatest löövad Ugalast kaasa Luule Komissarov ja Laura Kalle ning Draamateatrist Karmo Nigula ja Uku Uusberg, viimane on samaaegselt ka ühe ooperisümbioosi autor ja lavastaja. Kolmanda ooperisümbioosi koosseisu kuuluvad Musta Kasti näitlejad Kaija M. Kalvet ning Mihkel Kallaste. Teistsuguseks kogemuseks on 29. juunil sündivad esietendused ka kuuele ooperisolistile: Maria Listrale, Pirjo Jonasele ja Tuuri Dedele ning Rasmus Kullile, Tamar Nugisele ja Simo Breedele.

Tamme sõnul peaks autorite-lavastajate ning ooperisolistide ja sõnateatri näitlejate jaoks uudne väljakutse huvi pakkuma väga erinevale publikule. «Põnev on see kindlasti nii ammustele ooperisõpradele, kel huvitav 45 minuti pikkustest kontsentreeritud versioonidest äratundmisrõõmu leida, kui neile, kes ei ole varem kas soovinud või osanud ooperile võimalust anda.»

