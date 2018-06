okset ja ka seinad olid räpased, seintele pihustatud kurdi grafitid oli vihm juba maha leotanud, ühesõnaga Hauptstraße oli algus ja ots, ja ta naeris, aga teist korda ta seda ei lugenud või vähemasti ei puutunud ta kirja tükk aega, on alles jaburdus, ütles ta ungarlasest baarmenile, aga too üksnes vaatas talle otsa, kergitas küsivalt kulmu, ta ei kuulnud, mida talle räägiti, sest ta lasi muusikal nii kõvasti lõuata, «Sparschweinis» mängis nagu tavaliselt kõige imalam Türgi popp, kas Mustafa Sandal või Tarkan, kas Tarkan või Mustafa Sandal, ja oli üsna raske aru saada, millepärast, sest isegi kui omanik tahtis selle abil kundesid peibutada, sattus siia baari, kus müüdi ka alkoholi, türklasi üha sagedamini üksnes kogemata, ah, ei midagi, viipas ta baarmenile ja vaatas aknast välja, aga väljas polnud mitte midagi vaadata, narkarid ootasid «Sparschweini» kõrval midagi, nõjatudes vastu majaseina, ja taevas oli hall nagu tinaplekk, väljas polnud midagi vaadata, tühisustunne ja põlatus, ta lükkas kirja eemale, tal polnud eriti tahtmist seda kokkugi kägardada ja sellega lähimat prügikasti sihtida, košmaar, ütles ta baarmenile ja puhkes naerma, aga too ei reageerinud enam üldse, ja milleks talle seletadagi, et see on kas mingi idiootlik reklaam või on teda kellegagi segamini aetud, sest tõsi ei saa see küll olla, aga tõsi see oli, see oli vägagi tõsi, nagu hiljem selgus, kogu see lugu on täiesti naeruväärne, sest isegi kui kirjal seisab tema aadress ja tema nimi ja see on tõepoolest tulnud Madridist, ei saa tema olla see inimene, kellele kirjutatakse, et teda oodatakse Extremadurasse, tundmatu fond, tundmatud nimed, ning küsimus, kas tal pole tahtmist veeta paar nädalat nende juures ja kirjutada midagi sellest piirkonnast, või et kas tal «pole tahtmist»?!, ta on aastaid elanud Hauptstraße allakäinud kõrbes ja kui ta mõne toimetamistööga kolmsada eurot teenib, saab ta mõnda aega jälle hakkama, ilmselgelt on see mingi eksitus, võib-olla pandi kiri posti juba aastate eest (siinse posti puhul poleks mingi ime, kui see alles nüüd kohale oleks toimetatud) või siis ei teatud, et kutsutut pole enam olemas, nimi küll klapib, keerutas ta õhtul sõrmede vahel kirja, mida ta ei olnud siiski minema visanud, aga selle nime taga ei ela enam kedagi, pole siin mingisugust «professorit», võib-olla kunagi oli tema nime ees säärane tiitel, aga juba pikki aastaid polnud säärasel kõnetusel mingit mõtet, juba aastaid ja mitte kui mingit, omal ajal, kui ta veel ei teadnud, et mõtlemisega on lõpp, ja kirjutas üksteise järel mõned loetamatud raamatud täis erakordselt ebaõnnestunud lauseid, rusuvat loogikat ja lämmatavat terminoloogiat, selgus üsna peagi, et loomulikult pole neid kellelegi tarvis, ja nõnda oli tema kui filosoof lips läbi veel enne, kui oleks tõsisemalt teada saadud, mille kohta need laused, see loogika ja see terminoloogia käisid, ent tal polnud parajasti ka raha, nii et ta oli sunnitud kogu kupatusest kohe ka loobuma, kõik makstakse kinni, kirjutati talle, lennupiletid, hotell, Madridis ootavad teid auto ja tõlk ja ta saadab teid meie juurde Cáceresi või Badajozi ja me maksame teile ühe kirjutise eest nii ja nii palju eurosid, no ja seda viimast ei saanud ta peast välja, ta istus voodil, kiri süles, ja kujutas ette, mida ta teeks nii ja nii suure summa eurodega, kõik oli täpselt nagu reklaamis, tullakse inimese juurde ja öeldakse, et sina, just sina ei või loobuda nii ja nii paljust ja sa pead selleks tegema vaid seda ja toda, košmaar, ütles ta endamisi ja jõllitas aknast välja, aga nägi ainult iseennast, tohutut peegelkiilast pead, ja järgmine hommik algas samamoodi nagu eelmine, raske ärkamine, alla «Sparschweini», «Sternburgeri» maitse külmast pudelist, nagu alati, ungarlane, kes oli pealegi talle kõige lähem inimene, ei suutnud iial õlut vaikselt lauale panna, see ärritas teda kohutavalt, seda oli raske seletada, aga kõige meelsamini oleks ta raipele vastu lõuga andnud, et miks ta ei suuda pudelit vaikselt tema ette panna, miks ta peab pidevalt põrutama, taevas oli jälle hall nagu tinaplekk, ei mingit valgust, narkarid seina ääres, kõnnitee kleepus, suus oli mõru maitse, tühisustunne ja põlatus, ta kõmpis Goebenini, seejärel pärast Kleisti parki Kaiser-Wilhelmi juures üle tee ning kalapoe ja «Humana» eest tagasi «Sparschweini», aga kirja ei olnud ta ikkagi minema visanud, see redutas tal taskus, ta võttis kirja «Sparschweinis» jälle välja ja luges läbi ja noh, kiri oli tõesti kirjutatud talle, see on tema, sedastas ta, ja eelmise päevaga võrreldes hakkas ta nüüd ähmaselt uskuma, et see ei ole eksitus, ja ei olnudki, sest peagi saabus tema e-kirja peale, mille ta naabruses asuva «Telecafe» ühe laua tagant oli saatnud, kinnitus, et teda oodatakse, ta ise otsustab saabumise kuupäeva ja võib jääda nii kauaks, kui heaks arvab, ma ei suuda ikka veel seda uskuda, korrutas ta ungarlasele «Sparschweinis», kõndis mööda Hauptstraße kleepuvaid kõnniteid ja proovis kohaneda mõttega, et võib siit ükskõik millal ära lennata, «Extremadurasse», ja ta ei teadnud isegi, mis see Extremadura on, tal oli Hispaanias kaks tuttavat, tema kunagine isetu tõlkija ja kunagine isetu kirjastaja, aga kuna neid tõlkeid ei ostetud ja raamatuid asuti asjade loogilise käiguna hävitama, katkes side nendegagi juba aastate eest, samal ajal kui see katkes tal ka kõigi teistega, no ja tal ei jäänud muud võimalust kui kirjutada neile ja küsida, et: millega tegu, et: kas uskuda või mitte, või et: kui see on tõsi, siis kas see Extremadura on Rooma-aegne Lusitaania, ja ta kirjutaski neile, läks «Telecafesse» ja talle saabus vastus, et ei, Extremadura on kunagise Lusitaania praegusesse Hispaaniasse jääv osa, seega üks piirkond Portugali piiri ääres, allpool on Andaluusia, ülal Castilla y León, ja sealt pärinevad konkistadoorid, aga kuidas on võimalik, küsisid kunagine tõlkija ja kunagine kirjastaja, ja nende hämmastus oli tuntav, et just talle, kes ta oli varem olnud kuulus selle poolest, et oli enda peas kandnud erakordselt suurt infokogust, pole säärased elementaarsed asjad enam selged, kuhu see inimene küll langenud on, ja nende vastustest kiirgas, et nad küsisid seda pigem endalt, aga ikkagi küsisid nad seda temalt ja kasutasid neis e-kirjade kohtades trükitähti, mida kuradit sa sealt Extremadurast otsid, SEAL POLE MIDAGI, see on tohutu armutu kõle lauge piirkond